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Под Ростовом на огромной площади полыхает склад с макулатурой: видео

Под Ростовом на огромной площади полыхает склад с макулатурой: видео
В городе Аксае Ростовской области загорелся склад с макулатурой. Пожар случился на улице Пороховая Балка, 2А.

По предварительным данным, пламя на складе вспыхнуло около 17:20. Жители заметили клубы дыма и вызвали на место МЧС. Буквально за пару минут пламя охватило площадь в 2 тысячи квадратных метров.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня привлекли 65 спасателей на 22 спецмашинах. Пожару присвоили третий ранг. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.

На Пороховой Балке, 2а находится компания «Мир», которая занимается закупкой и вывозом макулатуры. Организация выкупает газеты, книги, картон, а также пленку, пластиковую тару и поддоны.
Фото: СоцСети
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