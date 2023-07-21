В Аксае из-за пожара на складе с макулатурой перекрыли проезд
В Аксае из-за крупного пожара на складе с макулатурой перекрыли движение транспорта. Об этом водители сообщили в системе навигации.
ЧП случилось 21 июля около 17:20. Загорелось здание, расположенное по адресу улица Пороховая Балка, 2А. Местные жители увидели черные клубы дыма и вызвали пожарных. На место направили 65 спасателей на двух десятках автоцистерн.
К их приезду пламя распространилось на две тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг опасности. Через полчаса стало известно, что площадь ЧП увеличилась еще больше. По данным на 18 часов, полыхает порядка двух с половиной тысяч квадратов.
Проезд по Пороховой балке ограничили. Водителям придется искать другие пути объезды и перестраивать свой маршрут.
По данным сервиса Яндекс.карты, по адресу, где случилось возгорание, находится компания «Мир». Организация выкупает газеты, книги, картон, пленку, пластиковую тару и поддоны. Если пожар произошел именно там, неудивительно, как в считанные минуты всполыхнуло все здание.