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ВАЗ и «БМВ» столкнулись на трассе в Ростовской области: есть погибшие и пострадавшие

ВАЗ и «БМВ» столкнулись на трассе в Ростовской области: есть погибшие и пострадавшие
Смертельная авария произошла в Азовском районе Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Азов — Ейск 5 марта около 8:30.

На 24-м километре автодороги 53-летний водитель «ВАЗ-2107», предположительно, потерял управление. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в «БМВ Х6» под управлением 34-летнего автомобилиста.

- В результате ДТП погибла 53-летняя пассажирка ВАЗа, водитель отечественного авто доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данному факту проводится проверка.

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