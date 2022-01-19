В Волгодонске живодеры отрубили лапу дворовой собаке
В Волгодонске неизвестные искалечили домашнего пса. Этот случай демонстрирует всю бесчеловечность некоторых местный жителей. Он произошел 16 января в бывшей станице Красный Яр.
Как стало известно Donday - Волгодонск, Джек живет в одном из дворов Красного Яра. Его хозяйка – пенсионерка Любовь Александровна. Женщина очень добрая и подкармливает всех местных собак. В воскресенье она решила запустить соседскую собаку к себе и открыла для этого калитку. Соседский «хвостик» забежал, но Джек сбежал.
Спустя некоторое время израненный пес приполз домой. Передняя лапа Джека была порезана до сухожилий, также раны оказались на ухе, морде, бедре - по всему телу. Около четырех дней хозяйка и местный ветеринар пытались спасти Джека, но ему не становилось лучше.
Пса привезли в «Ветеринарный центр». Любимую всеми собаку в больницу провожали все соседи. Несмотря на усилия врачей, спасти лапу не удалось - ее полностью ампутировали. Джек сейчас проходит болезненную реабилитацию, но уже идет на поправку.
Глубокие раны животному нанесли, предположительно, шашкой. Кто мог так жестоко поступить с собакой, пока не известно.