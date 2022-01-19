В Волгодонске живодеры отрубили лапу дворовой собаке

Фото: Ветеринарный центр

В Волгодонске неизвестные искалечили домашнего пса. Этот случай демонстрирует всю бесчеловечность некоторых местный жителей. Он произошел 16 января в бывшей станице Красный Яр.Как стало известно Donday - Волгодонск, Джек живет в одном из дворов Красного Яра. Его хозяйка – пенсионерка Любовь Александровна. Женщина очень добрая и подкармливает всех местных собак. В воскресенье она решила запустить соседскую собаку к себе и открыла для этого калитку. Соседский «хвостик» забежал, но Джек сбежал.Спустя некоторое время израненный пес приполз домой. Передняя лапа Джека была порезана до сухожилий, также раны оказались на ухе, морде, бедре - по всему телу. Около четырех дней хозяйка и местный ветеринар пытались спасти Джека, но ему не становилось лучше.Пса привезли в «Ветеринарный центр». Любимую всеми собаку в больницу провожали все соседи. Несмотря на усилия врачей, спасти лапу не удалось - ее полностью ампутировали. Джек сейчас проходит болезненную реабилитацию, но уже идет на поправку.Глубокие раны животному нанесли, предположительно, шашкой. Кто мог так жестоко поступить с собакой, пока не известно.