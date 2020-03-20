В Волгодонске в ДТП погиб пассажир иномарки



Пассажир иномарки погиб в аварии в Волгодонске. ДТП произошло вечером 23 марта на улице Весенней.



По предварительным данным, 20-летний водитель «Хендай Солярис» не уступил дорогу «Тойоте Камри» под управлением 37-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

- В аварии погиб 37-летний пассажир «Тойоты Камри», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Кроме того, пострадали оба водителя.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия начата проверка.