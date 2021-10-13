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В Волгодонске оторвавшийся прицеп грузовика раздавил иномарку

В Волгодонске оторвавшийся прицеп грузовика раздавил иномарку
В городе Волгодонске в аварии с участием КамАЗа и иномарки пострадал мужчина. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 15.00 на Цимлянском шоссе.

По предварительной информации, 51-летний водитель грузовика ехал по мосту. У него оторвался прицеп и выкатился на встречную полосу. В этот момент по дороге ехал мужчина на Ниве Шевроле.

Прицеп врезался в иномарку, чудом не убив водителя. Вся передняя часть иномарки покорёжилась.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате случившегося водитель Шевроле получил травмы и был доставлен в больницу.

Жители Волгодонска сообщают в соцсетях, что на этом участке дороги до сих затруднено движение.
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