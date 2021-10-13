В Волгодонске оторвавшийся прицеп грузовика раздавил иномарку

В городе Волгодонске в аварии с участием КамАЗа и иномарки пострадал мужчина. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 15.00 на Цимлянском шоссе.По предварительной информации, 51-летний водитель грузовика ехал по мосту. У него оторвался прицеп и выкатился на встречную полосу. В этот момент по дороге ехал мужчина на Ниве Шевроле.Прицеп врезался в иномарку, чудом не убив водителя. Вся передняя часть иномарки покорёжилась.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате случившегося водитель Шевроле получил травмы и был доставлен в больницу.Жители Волгодонска сообщают в соцсетях, что на этом участке дороги до сих затруднено движение.