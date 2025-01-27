В Волгодонске из-за короткого замыкания произошло задымление в лицее
В Волгодонске из-за короткого замыкания произошло задымление в лицее № 24. Происшествие случилось 27 января в разгар учебного дня.
Около 12:30 коридор на первом этаже затянуло дымом. Сотрудники учреждения с помощью огнетушителя потушили загоревшийся светильник.
- Эвакуация из здания не проводилась. Образовательный процесс продолжился в штатном режиме, - сообщили глава администрации Волгодонска Юрий Мариненко.
Помощь пожарных в лицее также не потребовалась.