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В Волгодонске из-за короткого замыкания произошло задымление в лицее

В Волгодонске из-за короткого замыкания произошло задымление в лицее
В Волгодонске из-за короткого замыкания произошло задымление в лицее № 24. Происшествие случилось 27 января в разгар учебного дня.

Около 12:30 коридор на первом этаже затянуло дымом. Сотрудники учреждения с помощью огнетушителя потушили загоревшийся светильник.

- Эвакуация из здания не проводилась. Образовательный процесс продолжился в штатном режиме, - сообщили глава администрации Волгодонска Юрий Мариненко.

Помощь пожарных в лицее также не потребовалась.
Фото: соцсети
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