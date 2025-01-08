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Баня сгорела в Ростовской области из-за короткого замыкания

Баня сгорела в Ростовской области из-за короткого замыкания
В хуторе Бакланники Семикаракорского района Ростовской области произошел пожар в бане из-за короткого замыкания. Происшествие случилось 6 января.

Пожар начался около 23:30. В это время хозяева находились в доме и не знали о возгорании. Огонь заметили соседи, которые вызвали пожарных. На место происшествия прибыли восемь сотрудников МЧС на двух спецмашинах.

Пожар был потушен на площади 24 квадратных метра. Огонь не распространился на жилой дом.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ходе инцидента никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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