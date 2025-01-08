Баня сгорела в Ростовской области из-за короткого замыкания

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В хуторе Бакланники Семикаракорского района Ростовской области произошел пожар в бане из-за короткого замыкания. Происшествие случилось 6 января.Пожар начался около 23:30. В это время хозяева находились в доме и не знали о возгорании. Огонь заметили соседи, которые вызвали пожарных. На место происшествия прибыли восемь сотрудников МЧС на двух спецмашинах.Пожар был потушен на площади 24 квадратных метра. Огонь не распространился на жилой дом.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ходе инцидента никто не пострадал.