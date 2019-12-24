В Волгодонске грабитель с ножом напал на водителя



Фото: istoki.tv

Подозреваемого в грабеже задержали в Волгодонске. Мужчина с ножом напал на местного жителя.



По информации полиции, волгодончанин сидел в машине, когда злоумышленник открыл пассажирскую дверь и, угрожая ножом, заставил отдать ему деньги и телефон. Со своей добычей грабитель скрылся с места преступления.



Потерпевший обратился в полицию и описал внешность нападавшего. Подозреваемого в разбое задержали через сутки, 25 декабря.

- Им оказался 20-летний местный житель, ранее судимый за кражу, грабёж и мошенничество, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Молодой человек находится под стражей.