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В Волгодонске грабитель с ножом напал на водителя

В Волгодонске грабитель с ножом напал на водителя
Фото: istoki.tv
Подозреваемого в грабеже задержали в Волгодонске. Мужчина с ножом напал на местного жителя.

По информации полиции, волгодончанин сидел в машине, когда злоумышленник открыл пассажирскую дверь и, угрожая ножом, заставил отдать ему деньги и телефон. Со своей добычей грабитель скрылся с места преступления.

Потерпевший обратился в полицию и описал внешность нападавшего. Подозреваемого в разбое задержали через сутки, 25 декабря.
- Им оказался 20-летний местный житель, ранее судимый за кражу, грабёж и мошенничество, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Молодой человек находится под стражей.

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