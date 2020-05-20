В тройном ДТП в Ростове пострадал автомобилист

В результате столкновения трёх машин в Ростове-на-Дону травмы получил один человек. Авария произошла на улице Нансена 22 мая около 8:30.В районе дома № 111, по предварительной информации, столкнулись фура «Ивеко» под управлением 45-летнего водителя и «Киа», за рулём которой был 49-летний автомобилист. От удара «Киа» отлетела на встречную полосу и врезалась в «Хёндай Акцент», которым управлял 46-летний мужчина.По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства устанавливают.