Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В тройном ДТП в Ростове пострадал автомобилист

В тройном ДТП в Ростове пострадал автомобилист
В результате столкновения трёх машин в Ростове-на-Дону травмы получил один человек. Авария произошла на улице Нансена 22 мая около 8:30.

В районе дома № 111, по предварительной информации, столкнулись фура «Ивеко» под управлением 45-летнего водителя и «Киа», за рулём которой был 49-летний автомобилист. От удара «Киа» отлетела на встречную полосу и врезалась в «Хёндай Акцент», которым управлял 46-летний мужчина.
- В результате ДТП пострадал водитель «Хёндай», - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Он был доставлен в больницу.

По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства устанавливают.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.