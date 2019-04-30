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Женщина на легковушке сбила пенсионера в Ростовской области

Женщина на легковушке сбила пенсионера в Ростовской области
Пенсионер попал в больницу после аварии в Шахтах. ДТП случилось на проспекте Ленинского Комсомола 5 мая. Около 12:30 73-летний мужчина стал переходить дорогу в неустановленном месте. При этом он шёл в зоне видимости «зебры».

В это время по проезжей части ехала 41-летняя женщина за рулём «Черри». Она сбила пенсионера, в результате чего но получил серьёзные травмы. Медики на машине реанимации доставили его в больницу скорой помощи.

- По факту аварии проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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