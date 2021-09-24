Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге вынесли приговор мужчине, захватившему маршрутку с пассажирами

В Таганроге вынесли приговор мужчине, захватившему маршрутку с пассажирами
Таганрогский городской суд вынес приговор 49-летнему мужчине, захватившему маршрутку с пассажирами. Происшествие случилось в мае 2021 года в районе 3-го переулка.

В маршрутку зашел мужчина. Пассажир достал нож и стал им размахивать перед лицами людей, которые ехали вместе с ним. Попутчикам он приказал не вставать со своих мест, а водителя заставил ехать к местному отделению полиции.

Прибыв на место, подонок вместе с несовершеннолетней пассажиркой маршрутки вышли на улицу. Однако как только мужчина вышел, его сразу же задержали.

- Обвиняемый признан виновным, - прокомментировали в прокуратуре Таганрога. - Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.