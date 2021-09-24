В Таганроге вынесли приговор мужчине, захватившему маршрутку с пассажирами

Таганрогский городской суд вынес приговор 49-летнему мужчине, захватившему маршрутку с пассажирами. Происшествие случилось в мае 2021 года в районе 3-го переулка.В маршрутку зашел мужчина. Пассажир достал нож и стал им размахивать перед лицами людей, которые ехали вместе с ним. Попутчикам он приказал не вставать со своих мест, а водителя заставил ехать к местному отделению полиции.Прибыв на место, подонок вместе с несовершеннолетней пассажиркой маршрутки вышли на улицу. Однако как только мужчина вышел, его сразу же задержали.- Обвиняемый признан виновным, - прокомментировали в прокуратуре Таганрога. - Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.