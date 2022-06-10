Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге в бассейне собственного дома утонул мужчина

В Таганроге в бассейне собственного дома утонул мужчина
В бассейне собственного дома в Таганроге утонул мужчина. Трагедия произошла утром 13 июня на улице 3-й Котельной.

В жаркий летний день мужчина решил освежиться в бассейне, построенном на территории дома. Таганрожец нырнул в воду, но так и не вынырнул.

Обнаружили его, когда он уже перестал подавать признаки жизни. На место вызвали бригаду медиков, однако спасти мужчину не удалось, несмотря на все реанимационые действия.

Что стало истиной причиной смерти таганрожца, выяснит судмедэксперт.
Фото: dismar.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.