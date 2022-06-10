В Таганроге в бассейне собственного дома утонул мужчина

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В бассейне собственного дома в Таганроге утонул мужчина. Трагедия произошла утром 13 июня на улице 3-й Котельной.В жаркий летний день мужчина решил освежиться в бассейне, построенном на территории дома. Таганрожец нырнул в воду, но так и не вынырнул.Обнаружили его, когда он уже перестал подавать признаки жизни. На место вызвали бригаду медиков, однако спасти мужчину не удалось, несмотря на все реанимационые действия.Что стало истиной причиной смерти таганрожца, выяснит судмедэксперт.