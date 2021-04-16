Возле БСМП в Новочеркасске произошел крупный пожар: видео

В Новочеркасске произошел крупный пожар рядом с БСМП. ЧП случилось 18 апреля на улице Красноармейской, 26.Около 18 часов во дворе частного дома загорелись летняя кухня и гараж. Ветер разносил едкий дым на десятки километров. Хозяева участка, увидев пожар, сразу же обратились в экстренные службы. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 16 спасателей на четырех машинах.К моменту, когда пожарные приехали, пламя охватило порядка 60 квадратных метров. Возгорание удалось потушить за час. К счастью, огонь не успел перекинуться на соседние дома. ЧП обошлось без жертв.