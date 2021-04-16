Возле БСМП в Новочеркасске произошел крупный пожар: видео
В Новочеркасске произошел крупный пожар рядом с БСМП. ЧП случилось 18 апреля на улице Красноармейской, 26.
Около 18 часов во дворе частного дома загорелись летняя кухня и гараж. Ветер разносил едкий дым на десятки километров. Хозяева участка, увидев пожар, сразу же обратились в экстренные службы. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 16 спасателей на четырех машинах.
К моменту, когда пожарные приехали, пламя охватило порядка 60 квадратных метров. Возгорание удалось потушить за час. К счастью, огонь не успел перекинуться на соседние дома. ЧП обошлось без жертв.