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Возле БСМП в Новочеркасске произошел крупный пожар: видео

Возле БСМП в Новочеркасске произошел крупный пожар: видео
В Новочеркасске произошел крупный пожар рядом с БСМП. ЧП случилось 18 апреля на улице Красноармейской, 26.

Около 18 часов во дворе частного дома загорелись летняя кухня и гараж. Ветер разносил едкий дым на десятки километров. Хозяева участка, увидев пожар, сразу же обратились в экстренные службы. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 16 спасателей на четырех машинах.

К моменту, когда пожарные приехали, пламя охватило порядка 60 квадратных метров. Возгорание удалось потушить за час. К счастью, огонь не успел перекинуться на соседние дома. ЧП обошлось без жертв.

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