В Ростовской области нашли обломки самолета с останками красноармейца
В Ростовской области нашли обломки боевого самолета, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет издание DonDay.
Раскопки проходили в середине сентября неподалеку от села Новиковка Куйбышевского района. На глубине двух метров поисковики обнаружили части кабины летательного аппарата и останки экипажа. Под землей находились обломки шасси и двигателя.
Предположительно, авиакатастрофа произошла зимой 1942 года. Самолет подбили, когда пилот возвращался на исходную позицию. Однако долететь ему не удалось. Воздушное судно упало на нейтральной территории.
Личность летчика и модель самолета устанавливается. Самые крупные обломки будут переданы в музей, а останки погибшего советского летчика перезахоронены.