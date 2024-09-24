В Ростовской области нашли обломки самолета с останками красноармейца

Фото: Миус-Фронт

В Ростовской области нашли обломки боевого самолета, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет изданиеРаскопки проходили в середине сентября неподалеку от села Новиковка Куйбышевского района. На глубине двух метров поисковики обнаружили части кабины летательного аппарата и останки экипажа. Под землей находились обломки шасси и двигателя.Предположительно, авиакатастрофа произошла зимой 1942 года. Самолет подбили, когда пилот возвращался на исходную позицию. Однако долететь ему не удалось. Воздушное судно упало на нейтральной территории.Личность летчика и модель самолета устанавливается. Самые крупные обломки будут переданы в музей, а останки погибшего советского летчика перезахоронены.