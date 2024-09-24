Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области нашли обломки самолета с останками красноармейца

В Ростовской области нашли обломки самолета с останками красноармейца
В Ростовской области нашли обломки боевого самолета, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет издание DonDay.

Раскопки проходили в середине сентября неподалеку от села Новиковка Куйбышевского района. На глубине двух метров поисковики обнаружили части кабины летательного аппарата и останки экипажа. Под землей находились обломки шасси и двигателя.

Предположительно, авиакатастрофа произошла зимой 1942 года. Самолет подбили, когда пилот возвращался на исходную позицию. Однако долететь ему не удалось. Воздушное судно упало на нейтральной территории.

Личность летчика и модель самолета устанавливается. Самые крупные обломки будут переданы в музей, а останки погибшего советского летчика перезахоронены.
Фото: Миус-Фронт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.