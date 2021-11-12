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В Таганроге пьяный мужчина устроил пожар в квартире

В Таганроге пьяный мужчина устроил пожар в квартире
В Таганроге произошел пожар в одной из квартир в многоэтажке. ЧП случилось на улице Дзержинского вечером 14 ноября.

По предварительной информации, возгорание началось около 20 часов. В квартиры соседей просочился едкий запах дыма. Тогда они вызвали спасателей. На место также направили бригаду скорой помощи и полицию.



К прибытию огнеборцев пламя распространилось почти по всему жилью. Площадь возгорания составила более 30 квадратных метров. Пожарные полностью потушили огонь и прошли в квартиру. Оказалось, что ЧП устроил выпивший мужчина. К счастью, он не пострадал. Как сообщили в ГО и ЧС по Ростовской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: vk.com/my_tgn.
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