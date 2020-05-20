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В Таганроге на «Оку» упала выпавшая дверь трамвая

В Таганроге на «Оку» упала выпавшая дверь трамвая

В Таганроге с рельсов сошёл трамвай. ЧП произошло на улице Морозова 22 мая.

Вагон съехал с рельсов рядом со светофором, вблизи которого была припаркована «Ока». В результате инцидента у трамвая выпала дверь и приземлилась на малолитражку.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По предварительным данным, в общественном транспорте, так же как и в автомобиле, никого не было. Машина получила механические повреждения. Что касается трамвая, он и до аварии выглядел, мягко говоря, непрезентабельно. На вагоне заметна ржавчина и многочисленные вмятины.

Согласно данным ТрансФото, машина была выпущена в 1983 году, то есть «старичку» уже 37 лет.

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