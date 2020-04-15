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В Таганроге мужчину осудили за изнасилование собственной дочери

В Таганроге мужчину осудили за изнасилование собственной дочери
Таганрогский городской суд вынес приговор мужчине, изнасиловавший собственную дочь. Об этом сообщает DonDay.ru.

Известно, что мужчина надругался над девочкой несколько раз в течение двух лет. Таганрожец пользовался беззащитным состоянием шестнадцатилетнего подростка и подавлял ее сопротивление.

Когда о действиях подонка стало известно правоохранителям, его задержали и бросили под стражу. Во время расследования мужчина не отрицал, что принуждал дочь к постели. По его словам, дочь напоминала свою мать в молодости, поэтому он не удержался.

Суд счел доводы мужчины необоснованными и назначил ему наказание в виде 12 лет тюремного заключения в колонии строгого режима. Таганрожец оказался не согласен с приговором и решил обжаловать его.

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