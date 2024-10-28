В Таганроге из-за скопления жира на вытяжке загорелось кафе быстрого питания

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в Таганроге 27 октября в кафе быстрого питания случился пожар. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области.В кафе «Шаверма» на улице Чехова, 341, около 12:11 случился пожар. Посетители и персонал почувствовали запах гари. Оказывается на кухне заведения горела вытяжка. Долгое время там скапливался жир, который никто не убирал. Именно из-за большого скопления жировых отложений пламя и вспыхнуло. Пожар распространился на одном квадратном месте.Персонал и посетители кафе эвакуировались самостоятельно. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар на одном квадратном метре.