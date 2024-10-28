Два футболиста команды «Ростов» были включены в состав российской сборной

Фото: ФК Ростов

Два игрока команды «Ростов» были включены в состав российской сборной, как сообщает 28 октября пресс-служба национальной сборной.Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов, а также центральный защитник Максим Осипенко 10 ноября отправятся на сборы в Краснодар. Товарищеская игра с Брунеем запланирована на 15 ноября, после чего футболисты сыграют с Сирией в Волгограде.Следует отметить, что сборная России лишь недавно нашла соперников для товарищеских матчей.Напомним, что в прошлом месяце национальная команда не смогла провести ни одной игры. Первоначально было запланировано, что сборы пройдут в подмосковном Новогорске 7 октября, а соперники будут объявлены позднее. Однако подходящего противника так и не нашли.В итоге октябрьские сборы отменились.