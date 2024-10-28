Под Ростовом задержали мужчину по подозрению в мастурбацию перед школьницами

Фото; Ростов.Ру

В Ростовской области задержали жителя Аксайского района по подозрению в мастурбации перед школьницами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних».Инцидент произошел 17 октября в Батайске. Днем мужчина на автомобиле подъехал к девочкам, которые шли с уроков по улице Социалистической. По версии следствия, он открыл перед ними водительскую дверь, спустил штаны и начал себя удовлетворять. Ошарашенные школьницы убежали. Дома они рассказали о случившемся родителям. Взрослые написали заявление в полицию.Спустя несколько дней подозреваемого задержали. По информации регионального СУ СКР, ему избрали меру пресечения. Он будет находиться в СИЗО.