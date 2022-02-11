Мебель и стены сгорели при пожаре в кафе быстрого питания в центре Ростова

Фото: Rostov.ru.

В одном из общепитов Ростова произошел пожар. ЧП случилось утром 15 февраля на улице Пушкинской, 80.Помещение кафе «Шаурма & Chili» загорелось перед открытием - около 8 часов. Ветер разносил дым по аллее и близлежащим улицам, а пламя распространялось по мебели и стенам. Сотрудники заведения пытались потушить огонь самостоятельно, но не смогли.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили девять машин с цистернами. Спасатели потушили пожар. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Не потребовалась даже эвакуация жильцов дома, в котором находится кафе.Однако владельцы заведения потерпели крупные убытки. Огонь уничтожил мебель, стены и оборудование покрыты слоем копоти, а сверху все это залито водой при тушении. Хозяевам потребуется крупная сумма, чтобы восстановить кафе.