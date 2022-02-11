Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Мебель и стены сгорели при пожаре в кафе быстрого питания в центре Ростова

Мебель и стены сгорели при пожаре в кафе быстрого питания в центре Ростова
В одном из общепитов Ростова произошел пожар. ЧП случилось утром 15 февраля на улице Пушкинской, 80.

Помещение кафе «Шаурма & Chili» загорелось перед открытием - около 8 часов. Ветер разносил дым по аллее и близлежащим улицам, а пламя распространялось по мебели и стенам. Сотрудники заведения пытались потушить огонь самостоятельно, но не смогли.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили девять машин с цистернами. Спасатели потушили пожар. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Не потребовалась даже эвакуация жильцов дома, в котором находится кафе.

Однако владельцы заведения потерпели крупные убытки. Огонь уничтожил мебель, стены и оборудование покрыты слоем копоти, а сверху все это залито водой при тушении. Хозяевам потребуется крупная сумма, чтобы восстановить кафе.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.