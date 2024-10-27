Каскадер из Ростова разбил плазму стоимостью 200 тысяч рублей

-Этим джойстиком можно разбить что угодно. Ему не привыкать, — заявил Евгений в своих роликах.

Фото: соцсцети.

Евгений Чеботарев, известный как каскадер из Ростова-на-Дону, разбил плазму стоимостью 200 тысяч рублей. Для этого он использовал джойстик от игровой приставки и айфон.Молодой человек поделился видеозаписью 27 октября в социальных сетях. На кадрах видно, как он бьет по экрану телевизора телефоном стоимостью 185 тысяч рублей. Плазма не выдерживает удара и разбивается.Евгений не остановился на этом. Он взял джойстик и попытался разбить его об железную бутылку, но и она не выдержала.Вероятно каскадер не смог справиться с эмоциями после проигрыша в видеоигре.