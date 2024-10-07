В здании биржевого общества в центре Ростова горело кафе

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В центре Ростова-на-Дону случился пожар в здании биржевого общества. Пламя вспыхнуло 7 октября в кафе «Морики» на улице Суворова, 30/45.Около 13:30 на кухне загорелась фритюрница. Пламя охватило около пяти квадратных метров. Посетители и персонал выбежали на улицу. На место приехали пожарные, которые за 20 минут потушили огонь.Здание биржевого общества было построено в 1912 году. До революции оно было местом притяжения самых богатых людей региона. Там собирались купцы для проведения торгов, обмена ценными бумагами и валютой.С приходом к власти большевиков дом разделили на квартиры и заселили. В современное время там находятся различные магазины, бутики и кафе.