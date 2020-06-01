В Ростове-на-Дону дерево упало на проезжую часть дороги

На проезжую часть дороги в Ростове-на-Дону упало дерево. ЧП произошло утром 3 июня на улице Доватора, 88.По информации очевидцев, ствол дерева упал прямо на дорогу, перегородив проезжую часть. Водители стали пытаться объехать растение выезжая на встречную полосу, создавая сильную пробку. Автомобилистам повезло, ведь при таких поездках запросто могла случится авария. Так дерево пролежало почти до 13:00, когда кто-то наконец вызвал спасателей.- Прибывшая на место чрезвычайного происшествия распилила ствол и убрала его с дороги, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС. - Теперь движению транспорта ничего не мешает.