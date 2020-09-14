В Таганроге 55-летняя женщина сгорела в собственном доме

В Таганроге 55-летняя женщина погибла при пожаре в собственном доме. Происшествие случилось примерно в девять часов вечера 15 сентября.Как стало известно, горящий дом № 3 на улице Подгорной зафиксировали камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Когда на место ЧП приехали оперативные службы, огонь полыхал на площади 60 квадратных метров, то есть захватил почти всё жилище.Возгорание пытались потушить шесть огнеборцев. Однако спасти хозяйку не удалось.В настоящий момент выясняют причины трагедии.