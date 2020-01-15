В Таганроге при пожаре в пятиэтажке погибла пожилая женщина



В Таганроге в результате пожара погибла пожилая женщина. Возгорание произошло 16 января на улице Щаденко.



Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного пожарной охраны в 22:30. Горение происходило в квартире на первом этаже. Огонь распространился на площадь два квадратных метра.

- В результате пожара погибла 80-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



К тушению привлекали 12 спасателей и три единицы техники. По словам очевидцев, возгорание удалось ликвидировать примерно за два часа. Причина происшествия устанавливается.