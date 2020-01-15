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В Таганроге при пожаре в пятиэтажке погибла пожилая женщина

В Таганроге при пожаре в пятиэтажке погибла пожилая женщина
В Таганроге в результате пожара погибла пожилая женщина. Возгорание произошло 16 января на улице Щаденко.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного пожарной охраны в 22:30. Горение происходило в квартире на первом этаже. Огонь распространился на площадь два квадратных метра.
- В результате пожара погибла 80-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К тушению привлекали 12 спасателей и три единицы техники. По словам очевидцев, возгорание удалось ликвидировать примерно за два часа. Причина происшествия устанавливается.

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