В Таганроге 18-летний пассажир иномарки пострадал в ДТП

В Таганроге 18-летний парень пострадал в ДТП с двумя иномарками. Происшествие случилось вечером 8 января.По предварительной информации, 30-летний мужчина за рулем «Рено Флюенс» выезжал с 3-го Литейного проезда на кольцо. Водитель не пропустил «Митсубиси Мираж» и врезался в него на пересечении с улицей Маршала Жукова.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, после аварии 18-летний пассажир «Митсубиси» обратился в городскую БСМП. В настоящее время парень находится на амбулаторном лечении.