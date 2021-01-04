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В Таганроге 18-летний пассажир иномарки пострадал в ДТП

В Таганроге 18-летний пассажир иномарки пострадал в ДТП
В Таганроге 18-летний парень пострадал в ДТП с двумя иномарками. Происшествие случилось вечером 8 января.

По предварительной информации, 30-летний мужчина за рулем «Рено Флюенс» выезжал с 3-го Литейного проезда на кольцо. Водитель не пропустил «Митсубиси Мираж» и врезался в него на пересечении с улицей Маршала Жукова.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, после аварии 18-летний пассажир «Митсубиси» обратился в городскую БСМП. В настоящее время парень находится на амбулаторном лечении.

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