В суд передано дело ростовчанина, застрелившего знакомого рядом с кафе «Бекон и Джон»



В Ростове завершено расследование уголовного дела по факту стрельбы, которая произошла год назад в Северном микрорайоне.



На скамье подсудимых оказался 26-летний молодой человек. По версии следствия, в феврале 2019 года рядом с кафе «Бекон и Джон» на проспекте Космонавтов между ним и двумя его знакомыми произошла ссора. Во время потасовки обвиняемый несколько раз выстрелил в них из пистолета ПМ.



От полученных огнестрельных ранений один потерпевший умер на месте происшествия. Второй получил тяжкие телесные повреждения.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, убийство и незаконные хранение и ношение оружия».



Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.