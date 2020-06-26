В столкновении грузовиков на Дону один погиб, двое пострадали

В ДТП с участием грузовиков в Ростовской области один человек погиб, ещё двое пострадали. Несчастный случай произошёл около полудня 29 июня на трассе Котельниково — Песчанокопское в Зимовниковском районе.Предварительно, 36-летний водитель КамАЗа, выезжай со второстепенной дороги, не уступил дорогу другому большегрузу. В результате он врезался в «ГАЗ-330202» под управлением 45-летнего мужчины.Как отметили в отделе пропаганды донского УГИБДД, в результате аварии 48-летний пассажир ГАЗа от полученных травм скончался на месте, не дождавшись приезда медиков. Пострадали оба водителя, их доставили в больницу.