В СИЗО отправили мотоциклиста, устроившего ДТП в центре Шахт
Мотоциклиста, устроившего ДТП в центре Шахт, заключили под стражу. Вместе с тем стали известны и другие подробности аварии с пострадавшими.
Происшествие случилось 3 мая на улице Маяковского. Мужчина за рулем мотоцикла марки «Урал» врезался в «Ленд Ровер», который остановился на пешеходном переходе. После удара двухколесный транспорт продолжил движение и сбил пешехода, который пытался перейти дорогу по переходу. С серьезными травмами 25-летний пешеход попал в реанимацию. За его жизнь борются врачи.
Выяснились и другие обстоятельства ДТП. Во время разбирательства стало известно, что водитель мотоцикла был не только без прав, но и сел за руль выпившим. Шахтинский городской суд избрал ему меру пресечения виде заключения под стражу. Дожидаться решения суда он будет в СИЗО.