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В школу под Ростовом забежал огромный пес

В школу под Ростовом забежал огромный пес
Огромный пес породы алабай заблудился и забежал в школу №5 в селе Крым. Инцидент произошел под Ростовом, в Мясниковском сельском районе еще 15 января. Но об этом стало известно только сейчас.

Ученик десятого класса по имени Давид рассказал donday.ru, что собака оказалась в образовательном учреждение еще до начала занятий. Судя по ошейнику, животное отцепилось от привязи.

Чтобы выпустить его из школы, понадобилась помощь полицейских. Из детей и учителей никто не пострадал. Но, по словам юноши, на улице алабай напал на двоих прохожих.
Фото: donday.ru
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