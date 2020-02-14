В Шахтинском драматическом театре произошёл пожар



Крупный пожар ликвидировали ночью в Шахтинском драматическом театре. Возгорание произошло около трёх часов ночи 16 февраля на улице Шевченко.



На место прибыли несколько пожарных расчётов. Огнём было охвачено 45 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. По данным МЧС, открытое горение удалось ликвидировать в 3:54. Ещё через 10 минут пожар был полностью потушен.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве. – К тушению привлекали 43 спасателя и 13 единиц техники.



Причина возгорания устанавливается.