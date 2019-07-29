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В Левенцовке в Ростове ликвидировали пожар повышенной сложности в многоэтажке

В Левенцовке в Ростове ликвидировали пожар повышенной сложности в многоэтажке
В Ростове в одной из многоэтажек в микрорайоне Левенцовском спасатели ликвидируют пожар. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны 31 июля около четырех часов утра. Очаг возгорания находился в 15-этажном доме на улице Еременко. По данным ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила 15 квадратных метров.
- Прибывшие на место спасатели объявили ранг пожара № 2, - сообщили в спасательном ведомстве. – В 5:22 было ликвидировано открытое горение.

В результате происшествия никто не пострадал. К тушению привлекались 46 человек и 15 единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.

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