В Левенцовке в Ростове ликвидировали пожар повышенной сложности в многоэтажке



В Ростове в одной из многоэтажек в микрорайоне Левенцовском спасатели ликвидируют пожар. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.



Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны 31 июля около четырех часов утра. Очаг возгорания находился в 15-этажном доме на улице Еременко. По данным ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

- Прибывшие на место спасатели объявили ранг пожара № 2, - сообщили в спасательном ведомстве. – В 5:22 было ликвидировано открытое горение.



В результате происшествия никто не пострадал. К тушению привлекались 46 человек и 15 единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

