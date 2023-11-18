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В Шахтах жестоко расправились с 24-летней девушкой-следователем

В Шахтах жестоко расправились с 24-летней девушкой-следователем
В Шахтах девушка зарезала 24-летнюю знакомую. Трагедия произошла в ночь на 18 ноября в переулке Писарева.

Девушки общались недалеко от дома подозреваемой. Между ними произошла ссора, и в какой-то момент горожанка набросилась с ножом. Она наносила удар за ударом, а затем бросила истекать кровью знакомую.

Как сообщил КВУ, погибшая работала в СИЗО №4. Правоохранители задержали 20-летнюю подозреваемую.
- Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru.
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