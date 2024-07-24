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В Шахтах утонул парень, пропавший без вести в начале лета

В Шахтах утонул парень, пропавший без вести в начале лета
Стала известна личность утонувшего в пруду в Шахтах. По информации КВУ, им оказался 22-летний Данил Павлов.

Горожанин пропал без вести 1 июня. Накануне он с друзьями отдыхал на пляже. Ближе к вечеру он пошел домой, в поселок ХБК, но родные его так и не увидели.

Всю ночь родственники искали парня самостоятельно, но не смогли найти. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились за помощью к добровольцам.

Тело Данила нашли 23 июля. Его вытащили из пруда 20 лет РККА.
Фото: соцсети.
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