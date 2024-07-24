В Шахтах утонул парень, пропавший без вести в начале лета
Стала известна личность утонувшего в пруду в Шахтах. По информации КВУ, им оказался 22-летний Данил Павлов.
Горожанин пропал без вести 1 июня. Накануне он с друзьями отдыхал на пляже. Ближе к вечеру он пошел домой, в поселок ХБК, но родные его так и не увидели.
Всю ночь родственники искали парня самостоятельно, но не смогли найти. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились за помощью к добровольцам.
Тело Данила нашли 23 июля. Его вытащили из пруда 20 лет РККА.