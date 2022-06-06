В Шахтах 12-летний школьник утонул в пруду

Фото: donday - Шахты

В Шахтах Ростовской области 12-летний школьник утонул в пруду. Происшествие случилось 7 июня на водоеме поселка РККа.Подросток отдыхал на местном пляже и решил искупаться. Окунувшись в воду, он начал отплывать от берега, но не смог вернуться обратно. Утопающего заметили посетители пляжа. На помощь к парню бросились спасатели, которые достали его на берег. Однако вернуть школьника к жизни не смогли даже медики. Он скончался на месте.Родителям напоминают о правилах безопасности поведения на водоемах. Не отпускайте детей купаться без сопровождения взрослых и специальных спасательных средств: жилета, круга, нарукавников.