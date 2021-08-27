Пропавший 18-летний парень утонул в Дону
Тело без вести пропавшего 18-летнего парня нашли в Дону. Семена Черкашина разыскивали двое суток.
Как сообщалось ранее, юноша ушел из дома днем 29 августа. Он направлялся на реку в районе хутора Колузаево под Ростовом. Когда молодой человек не вернулся домой к вечеру, родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам тут же подключились волонтеры и СМИ.
Через пару дней, утром 31 августа, тело молодого человека нашли в зарослях камышей. Как сообщил DonDay Азов, течением его отнесло на 40 метров от места, где он купался.