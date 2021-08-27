Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пропавший 18-летний парень утонул в Дону

Пропавший 18-летний парень утонул в Дону
Тело без вести пропавшего 18-летнего парня нашли в Дону. Семена Черкашина разыскивали двое суток.

Как сообщалось ранее, юноша ушел из дома днем 29 августа. Он направлялся на реку в районе хутора Колузаево под Ростовом. Когда молодой человек не вернулся домой к вечеру, родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам тут же подключились волонтеры и СМИ.

Через пару дней, утром 31 августа, тело молодого человека нашли в зарослях камышей. Как сообщил DonDay Азов, течением его отнесло на 40 метров от места, где он купался.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.