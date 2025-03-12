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Суд признал законность лишения «Экострой-Дона» статуса регионального оператора

Суд признал законность лишения «Экострой-Дона» статуса регионального оператора
ООО «Экострой-Дон» не смогло обжаловать лишение статуса регионального оператора по обращению с отходами. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу компании.

Организацию отстранили от работы зимой этого года. С 1 февраля вывоз мусора в 20 муниципалитетах региона возложили на ООО «ЭкоЦентр». В зону ответственности вошли города Гуково, Донецк, Каменск-Шахтинский и т. д.

ООО «Экострой-Дон» было зарегистрировано в марте 2010 года в поселке Новосветловском Октябрьского района. В 2023 году выручка компании составила больше одного миллиарда рублей, а прибыль — свыше 23 миллионов рублей.
Фото: Ростов.Ру
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