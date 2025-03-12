Новый главный тренер «Ростова» внес изменения в тактику игры футбольной команды

Фото: ФК Ростов

В матче с «Оренбургом», который состоялся 8 марта, новый наставник ФК «Ростов» продемонстрировал изменения в тактике игры команды.В этой встрече Джонатан Альба произвёл всего две замены в составе, в то время как Валерий Карпин, который ранее возглавлял команду, обычно делал по шесть замен за игру.Несмотря на это, «Ростов» одержал победу и заработал два очка, это говорит о том, что количество замен не является определяющим фактором успеха.Как уже сообщалось ранее, 25 февраля Джонатан Альба стал главным тренером «Ростова». Это произошло после того, как Валерий Карпин неожиданно объявил о своём уходе с этой должности.