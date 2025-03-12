Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Новый главный тренер «Ростова» внес изменения в тактику игры футбольной команды

Новый главный тренер «Ростова» внес изменения в тактику игры футбольной команды
В матче с «Оренбургом», который состоялся 8 марта, новый наставник ФК «Ростов» продемонстрировал изменения в тактике игры команды.

В этой встрече Джонатан Альба произвёл всего две замены в составе, в то время как Валерий Карпин, который ранее возглавлял команду, обычно делал по шесть замен за игру.

Несмотря на это, «Ростов» одержал победу и заработал два очка, это говорит о том, что количество замен не является определяющим фактором успеха.

Как уже сообщалось ранее, 25 февраля Джонатан Альба стал главным тренером «Ростова». Это произошло после того, как Валерий Карпин неожиданно объявил о своём уходе с этой должности.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.