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В Ростовской области разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку

В Ростовской области разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку
В Ростовской области ищут без вести пропавшую 16-летнюю девочку. О местонахождении Марины Степановой ничего не известно с 11 марта.

Последний раз несовершеннолетнюю видели в городе Азове. Поисками Марины занимаются волонтеры. Они опубликовали ориентировки в социальных сетях.

Рост Марины составляет около 165 сантиметров. Она худощавого телосложения. У девочки темные волосы ниже плеч, а также карие глаза. В какой одежде она ушла из дома, неизвестно.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите по номерам: 8-800-550-10-54 или 112.
Фото: Поисковое сообщество Юг
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