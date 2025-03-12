В Ростовской области разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку

Фото: Поисковое сообщество Юг

В Ростовской области ищут без вести пропавшую 16-летнюю девочку. О местонахождении Марины Степановой ничего не известно с 11 марта.Последний раз несовершеннолетнюю видели в городе Азове. Поисками Марины занимаются волонтеры. Они опубликовали ориентировки в социальных сетях.Рост Марины составляет около 165 сантиметров. Она худощавого телосложения. У девочки темные волосы ниже плеч, а также карие глаза. В какой одежде она ушла из дома, неизвестно.Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите по номерам: 8-800-550-10-54 или 112.