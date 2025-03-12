Экс-начальника управления соцзащиты Батайска осудили за превышение полномочий

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Экс-начальника управления соцзащиты населения Батайска осудили за превышение должностных полномочий. Чиновнику вынесли приговор в виде двух лет лишения свободы условно.По данным следствия, чиновник сам принимал решения о назначении государственной соцпомощи. Завгородний не проводил заседания комиссий. Завгородний выдавал социальные выплаты людям, которые на получение помощи не имели права.Экс-начальник признан виновным по статье о превышении полномочий. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также чиновника лишили права занимать должность в органах местного самоуправления сроком на 1 год 6 месяцев.