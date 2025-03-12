Еще 116 жителей Ростова-на-Дону, пострадавших от атаки беспилотников, получат выплаты

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Ещё 116 жителей Ростова-на-Дону, пострадавших от атаки беспилотников, получат выплаты. На эти цели из резервного фонда города будет выделено 1 740 000 рублей. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.- Сейчас поступило ещё 12 новых заявлений. Они уже в работе, — написал глава.Напомним, что выплаты уже получили 88 ростовчан на общую сумму 1 320 000 рублей.Работы по остеклению завершены в 111 квартирах из 113.В оставшихся двух квартирах работы начнутся сразу после того, как собственники предоставят доступ к ним.