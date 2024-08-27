В Шахтах сгорел дом из-за непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Шахтах Ростовской области сгорел дом из-за непотушенного окурка. Об этом сообщили 27 августа в ГУ МЧС по региону.Происшествие случилось на улице Фрунзе в доме № 4. Пожар начался около 17:00. Соседи увидели дым и тут же вызвали пожарных. Они прибыли на место, когда пламя распространилось на 20 квадратных метров. С огнем боролись семь специалистов на трех автоцистернах.В ведомстве сообщили, что причиной пожара стал тлеющий окурок. Хозяин дома отделался лишь испугом.