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В Шахтах пса, покусавшего женщину с ребенком, забрали в приют для животных

В Шахтах пса, покусавшего женщину с ребенком, забрали в приют для животных

В Шахтах снова начали отлов бездомных животных. Причиной послужили участившиеся случаи нападения бродячих собак на людей. Об этом сообщает DonDay-Шахты.

Напомним, что 3 февраля жертвами агрессивного пса стали мать с пятилетней девочкой. Животное напало на них прямо по дороге в детский сад.

Жители многоквартирного дома в районе, где случилось нападение, обратились к зоозащитникам за помощью. Агрессивная собака уже не первый раз нападает на прохожих. В результате пса, который оказался чипированным, забрала служба отлова. Животное будет жить в приюте ИП "Кудря" - подрядной организации, которая занимается стерилизацией и чипированием собак на территории города.
Фото: donday-shakhty.ru
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