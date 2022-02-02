В Шахтах бродячие псы напали на женщину с пятилетней дочкой

Фото: Яндекс.Новости

В Шахтах на женщину и ее пятилетнюю дочь напала стая бродячих псов. Инцидент произошел утром 3 февраля прямо возле детского сада.Женщина вела ребенка в детский сад, когда из-за угла прямо на них выбежали несколько собак. Мать сразу же закрыла собой девочку и попыталась отбиться от животных. Однако псы чувствовали страх и все-таки успели укусить женщину за ногу. В результате ей пришлось поехать в травмпункт, где раны обработали и зашили. Девочка отделалась испугом.Отметим, что за последнее время с укусами бродячими собаками обращаются десятки людей. Большинство собак за всю жизнь ни разу не отлавливались, они скитаются по дворам, угрожая здоровью жителей.