В Шахтах подросток погиб, надышавшись газом из баллончика

В Шахтах погиб 14-летний мальчик. Трагедия случилась утром 26 сентября в летней кухне одного из домов в переулке Спортивном.Восьмиклассник вдохнул в себя пропан из туристического баллончика емкостью пол-литра. Вскоре у подростка ухудшилось самочувствие. На место выехала бригада скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось. Прибывшие врачи лишь констатировали его смерть.– По факту смерти подростка в СУ СКР проводится проверка, – прокомментировали в ведомстве.Аналогичный случай произошел в этом же городе в июле 2020 года. Тогда тело школьника, надышавшегося газом, обнаружили на улице Кошевого.