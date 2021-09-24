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В Шахтах подросток погиб, надышавшись газом из баллончика

В Шахтах подросток погиб, надышавшись газом из баллончика
В Шахтах погиб 14-летний мальчик. Трагедия случилась утром 26 сентября в летней кухне одного из домов в переулке Спортивном.

Восьмиклассник вдохнул в себя пропан из туристического баллончика емкостью пол-литра. Вскоре у подростка ухудшилось самочувствие. На место выехала бригада скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось. Прибывшие врачи лишь констатировали его смерть.

– По факту смерти подростка в СУ СКР проводится проверка, – прокомментировали в ведомстве.

Аналогичный случай произошел в этом же городе в июле 2020 года. Тогда тело школьника, надышавшегося газом, обнаружили на улице Кошевого.
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