В Шахтах подросток погиб, надышавшись газом из баллончика
В Шахтах погиб 14-летний мальчик. Трагедия случилась утром 26 сентября в летней кухне одного из домов в переулке Спортивном.
Восьмиклассник вдохнул в себя пропан из туристического баллончика емкостью пол-литра. Вскоре у подростка ухудшилось самочувствие. На место выехала бригада скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось. Прибывшие врачи лишь констатировали его смерть.
– По факту смерти подростка в СУ СКР проводится проверка, – прокомментировали в ведомстве.
Аналогичный случай произошел в этом же городе в июле 2020 года. Тогда тело школьника, надышавшегося газом, обнаружили на улице Кошевого.