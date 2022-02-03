В Шахтах на большой площади сгорела заброшенная постройка

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В Шахтах произошел крупный пожар в одном из заброшенных зданий. Постройка на улице Гризодубовой, 53 загорелась около 15 часов 4 февраля.Пламя быстро распространялось по всему помещению, а ветер разносил едкий дым по близлежащим улицам. Очевидцы сразу вызвали пожарных. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место ЧП направили восемь человек на двух автомобилях с цистернами.К приезду спасателей огонь охватил порядка 120 квадратных метров. Потушить пламя удалось через час. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.