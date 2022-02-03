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В Шахтах на большой площади сгорела заброшенная постройка

В Шахтах на большой площади сгорела заброшенная постройка
В Шахтах произошел крупный пожар в одном из заброшенных зданий. Постройка на улице Гризодубовой, 53 загорелась около 15 часов 4 февраля.

Пламя быстро распространялось по всему помещению, а ветер разносил едкий дым по близлежащим улицам. Очевидцы сразу вызвали пожарных. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место ЧП направили восемь человек на двух автомобилях с цистернами.

К приезду спасателей огонь охватил порядка 120 квадратных метров. Потушить пламя удалось через час. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.
Фото: v-variant.com.ua.
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