На Дону пенсионер на ВАЗе протаранил металлическое ограждение

В Ростовской области 78-летний водитель ВАЗа снес металлическое ограждение. Происшествие случилось в городе Донецке 30 августа.По словам самого автомобилиста, он ехал по улице Братьев Дорошевых. В какой-то момент ему показалось, что двигатель неисправен. Мужчина наклонился и потерял управление. Машина на скорости протаранила забор.Как сообщило местное издание «Новость», водитель остался цел. У ВАЗа смят капот, разбито лобовое стекло, и пробито заднее колесо.Ограждение на улице Братьев Дорошевых сносят не впервые. Буквально месяц назад забор стал преградой на пути УАЗа.