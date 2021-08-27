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На Дону пенсионер на ВАЗе протаранил металлическое ограждение

На Дону пенсионер на ВАЗе протаранил металлическое ограждение
В Ростовской области 78-летний водитель ВАЗа снес металлическое ограждение. Происшествие случилось в городе Донецке 30 августа.

По словам самого автомобилиста, он ехал по улице Братьев Дорошевых. В какой-то момент ему показалось, что двигатель неисправен. Мужчина наклонился и потерял управление. Машина на скорости протаранила забор.

Как сообщило местное издание «Новость», водитель остался цел. У ВАЗа смят капот, разбито лобовое стекло, и пробито заднее колесо.

Ограждение на улице Братьев Дорошевых сносят не впервые. Буквально месяц назад забор стал преградой на пути УАЗа.

Фото: газета «Новость».

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