В Шахтах мужчина на «Ленд Ровере» сбил на переходе бабушку

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области мужчина на люксовом внедорожнике сбил бабушку. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 24 января в Шахтах.По данным УГИБДД по Ростовской области, 40-летний мужчина ехал на «Ленд Ровере» по переулку Комиссаровскому. Внезапно на дорогу вышла пожилая женщина, и шофер не успел притормозить перед ней. В результате она оказалась под колесами внедорожника.- С травмами 70-летняя пострадавшая доставлена в больницу, - сообщили в ведомстве.