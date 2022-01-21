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В Шахтах мужчина на «Ленд Ровере» сбил на переходе бабушку

В Шахтах мужчина на «Ленд Ровере» сбил на переходе бабушку
В Ростовской области мужчина на люксовом внедорожнике сбил бабушку. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 24 января в Шахтах.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 40-летний мужчина ехал на «Ленд Ровере» по переулку Комиссаровскому. Внезапно на дорогу вышла пожилая женщина, и шофер не успел притормозить перед ней. В результате она оказалась под колесами внедорожника.

- С травмами 70-летняя пострадавшая доставлена в больницу, - сообщили в ведомстве.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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